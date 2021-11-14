İngiltere'de seks işçiliği yapan öğrenciler için eğitim fırsatı sunan üniversiteye tepki

İngiltere'deki Durham Üniversitesi, seks işçisi olarak çalışan öğrencilere eğitim programı hazırladı. Üniversitenin bu programı, tepkiye yol açtı.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'ndeki öğrenci birliği, "seks sektöründe bulunan öğrenciler için eğitim fırsatı" sunulduğuna dair tüm öğrencilere ve çalışanlara bir e-posta gönderdi.

Metinde seks işçiliği yapan öğrencilerin "desteğe ulaşmakta hiçbir sorun yaşamaması gerektiği" belirtilirken, eğitimin önyargılardan bağımsız şekilde bilgi ve tavsiye sunmayı hedeflediği ifade edildi.

E-postada eğitimlerin, seks endüstrisinde çalışan kişilere destek sağlayan uzmanlar tarafından verileceği de belirtildi.

''SEKS İŞÇİLİĞİNİ TEŞVİK ETMEYİ DEĞİL, ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ''

Öğrenci birliğinin metninde, "Seks işçiliğini teşvik etmeyi değil, öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Toplumsal yaftalamaların, risk altında olan ve ihtiyaç duyduğu desteğe erişmeye çalışan öğrencilerin önünde engel oluşturmamasını sağlamayı hedefliyoruz" dendi.

''BU EĞİTİM CİNSELLİĞİN SATILMASINI NORMALLEŞTİRİYOR''

Öte yandan Birleşik Krallık Yüksek Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michelle Donelan, üniversitenin kararını eleştirerek bunun "kadınları sömüren tehlikeli bir sektörü meşru hale getirdiğini" savundu.

Donelan, "Böyle bir şey yapan herhangi bir üniversite, öğrencilerini koruma görevini yerine getiremiyor demektir. Sömürülen kadınlara destek verilmesi kesinlikle önemli. Fakat bu eğitim cinselliğin satılmasını normalleştiriyor. Böyle bir şeyin bizim üniversitelerimizde yeri yok" ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamadaysa eğitim projesinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yapıldığı, çalışmanın öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ve üniversitenin ilgili birimlerine danışılarak hazırlandığı belirtildi.