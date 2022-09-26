İngiltere'de seks işi yapan öğrencilerin sayısı artıyor

Okul ve günlük masraflarını karşılamak için para karşılığı seks işçisi öğrencilerin sayısında ciddi artış var. Ülkede her 20 öğrenciden birinin bu alanda çalıştığı tahmin ediliyor.

Özellikle maddi anlamda zorluk yaşayan her üniversitelinin yolu, çalışmaktan geçiyor…

Hem iş hem de okulu bir arada götüren öğrenciler, mesleklerini icra edene kadar adeta hayatın çilesini çekiyor.

Ancak bazı ülkelerde yaşam şartları, öğrencileri zoraki durumlara sürükleyebiliyor.

Sayısı giderek artıyor

İngiltere gibi…

İngiliz üniversite öğrencileri, okul ve günlük masraflarını karşılayamayınca para karşılığı cinsel birliktelik yaşıyor.

Bunu yapanların sayısı ise azımsanmayacak derecede çok…

Tamamı cinsel birleşme içermiyor

The Telegraph'daki habere göre seks işlerinin tamamı cinsel birleşme içermiyor.

Öyle ki müstehcen görüntülerle abonelik sistemi üzerinden para kazandıran sitelerden birinin içerik üreticisi sayısı yüzde 34 artarak 2.16 milyona yükseldi.

Sitenin kullanıcı sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 128 artarak 188 milyona çıktı.

Eğitim kursu açıldı

Hatta Durham Üniversitesi, seks işleri yapan öğrencilere bir eğitim kursu bile açtı.

Tepkilere neden olan bu kurs için üniversite açıklama yapmak zorunda kaldı.

Amaçlarının seks işlerini ya da seks işçiliğini yaymak olmadığını belirten kurs yetkilileri, bu alanda çalışan birçok öğrenci olduğunu ve onların ihtiyacı olan destekleri almalarını istediklerini söyledi.

20 öğrenciden 1’i

İlk başta ücretsiz olan bu online kurs daha sonra paralı hale geldi.

Swansea Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre her 20 üniversite öğrencisinden 1'i cinsellikle ilgili işler yapıyor.

Her beş öğrenciden 1'i ise acil durumlarda bunu düşünüyor.

En fazla yapılan işler

En fazla yapılan işler arasında yüzde 39'la müstehcen fotoğraf paylaşımı geliyor…

Sonraki sırada ise yüzde 28 ile kullanılmış kıyafetler var.

Müstehcen site yüzde 27, para karşılığı kendinden büyük insanlarla randevuya çıkma yüzdesi de 18 olarak belirtiliyor.

Bu kadar yaygın olmasına rağmen seks işleri yapan öğrenciler okulda dışlanma korkusu yaşıyor.

Erkekler daha fazla

Student Sex Work isimli bir sivil girişimin verilerine göre erkek öğrenciler, kadın öğrencilere göre daha fazla seks işi yapıyor.

Seks işi yapan öğrencilerin yüzde 51'ini erkekler oluşturuyor.

Penetratif hizmetler yoğun

Ancak erkekler çoğunlukla cinsel birleşmenin daha az olduğu alanlarda hizmet veriyor.

Kadın öğrenciler söz konusu olduğunda penetratif hizmetlerin yoğunluğu artıyor.

Çıplak garsonluk yapıyor

Telegraph'a konuşan Louis Butler adındaki bir öğrenci, çıplak garsonluk yaptığını söylüyor.

Sadece önünü kapatan bir önlükle evlerde 2-3 saatlik garsonluk hizmeti veren Butlar, 150 pound kazanıyor.