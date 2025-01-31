İngiltere'de sevgilisinin eski kız arkadaşına gaz çıkardığı videoları gönderdi

Haber Merkezi

İngiltere'de görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

25 yaşındaki Rhiannon Evans, erkek arkadaşının eski kız arkadaşı Deborah Prytherech'e çeşitli platformlardan gönderdiği videolar nedeniyle mahkemeye çıkarıldı.

Evans’ın 22 Aralık’ta gaz çıkarırken çektiği ilk 3 videodan sonra ilerleyen günlerde 4 video daha paylaşarak tacizini sürdürdüğü belirtildi.

ERKEK ARKADAŞININ ESKİ SEVGİLİSİNE GAZ ÇIKARIRKEN VİDEOLAR GÖNDERDİ

Savcı Diane Williams, mahkemede yaptığı açıklamada, Evans’ın kamerayı kalçasına yerleştirerek çektiği videolarda gaz çıkardığını ve bu hareketleri bilinçli ve kötü niyetli bir şekilde yaptığını vurguladı.

Ayrıca Williams, mağdurun bu videolar nedeniyle büyük bir rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

300 STERLİN CEZA VERİLDİ

BBC'nin aktardığına göre mahkeme, Evans’ın rehabilitasyon ve 15 seanslık zorunlu danışmanlık programına katılması şartıyla, tazminat ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 300 sterlin ceza ödemesine karar verdi.

Ayrıca Evans’ın mağdur ile temasa geçmesini engelleyen 2 yıllık bir yasaklama emri çıkarıldı.