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    İngiltere'de sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

    Londra'daki bir sinema salonunda çalışan genç kız, salonda sürekli cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 19:50
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 20:01
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    İngiltere'de sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

    İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kentteki bir sinema salonunda çalışan genç kız, TikTok hesabı üzerinden sinema salonunda yaşananlara ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

    Genç kız, salonda film izlemeye diye gelip, sürekli cinsel ilişkiye giren çiftlere ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

    Görüntülerde çiftler net görülmüyor ancak genç kız, olanları tek tek anlattı.

    "GÖRÜNMEDİKLERİNİ SANIYORLAR AMA BİZ HER ŞEYİ GÖRÜYORUZ"

    Genç kız, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haberdar değiller" ifadelerini kullandı.

    Genç kız, salonda tüm olup bitenleri güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirdi.

    İngiltere'de sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

    MÜŞTERİLER SIK SIK KAMERALARLA İLGİLİ SORU SORUYOR

    Müşterilerin sık sık kameralarla ilgili soru sorduğunu anlatan genç kız, kameraların her yerde olduğuna dair bilgi vermelerine rağmen bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

    Sinema çalışanı kız, çiftlerin yer aldığı bir güvenlik kamerası da paylaştı ancak kamerada çiftler net görünmüyor.

    İngiltere de sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti #1

    İngiltere de sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti #2

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