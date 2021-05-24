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    İngiltere'de siyahi hakları savunucusu Sasha Johnson başından silahla vuruldu

    Başından vurulan Sasha Johnson'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 24.05.2021 - 01:02
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    İngiltere'de siyahi hakları savunucusu Sasha Johnson başından silahla vuruldu

    Ülkede siyahiler tarafından kurulan İnsiyatif Al Partisi'nden (Take the Initiative Party) yapılan açıklamada, Sasha Johnson'ın Londra'da acımasız bir saldırıya uğradığı ve silahla başından vurulduğu belirtildi.

    ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

    Açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk annesi 26 yaşındaki aktivistin durumunun kritik olduğu belirtilerek, "Saldırı, aktivizminin bir sonucu olarak çok sayıda ölüm tehdidinin ardından bu sabah erken saatlerde gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

    Polis, geçen yıl yapılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" gösterilerine liderlik etmesiyle tanınan Johnson'a yönelik saldırıyla ilgili bilgisi olanlardan yardım istedi.

    İngiltere de siyahi hakları savunucusu Sasha Johnson başından silahla vuruldu #1

    SORUŞTURMA BAŞLADI

    Dedektif Jimi Tele, İngiliz basınında yer alan açıklamasında, "Hepimiz bu genç kadının iyileşmesini umuyoruz. Soruşturmamız erken aşamada ve (saldırının) şartları belirlemek için soruşturma yapılıyor." ifadesini kullandı.

    Tele, olası şüpheli bir durum için bölgede yaşayanlardan kapı zili veya araç kamerası görüntülerini kontrol etmelerini isteyeceklerini açıkladı.

    İngiltere de siyahi hakları savunucusu Sasha Johnson başından silahla vuruldu #2

    İngiltere de siyahi hakları savunucusu Sasha Johnson başından silahla vuruldu #3

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