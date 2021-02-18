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    İngiltere'de son 24 saatte koronaya bağlı 454 can kaybı

    İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 119 bin 387'ye yükseldi.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 21:06
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    İngiltere'de son 24 saatte koronaya bağlı 454 can kaybı

    İngiltere'de koronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

    İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 454 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 119 bin 987'ye yükseldiği belirtildi.

    SON 24 SAATTE 12 BİN 57 YENİ VAKA

    Ülkede son 24 saat içinde 12 bin 57 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 83 bin 242'ye yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar toplam 16,4 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

    İngiltere de son 24 saatte koronaya bağlı 454 can kaybı #1

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