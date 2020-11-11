İngiltere'de son 6 ayın korona kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Son 24 saatte 532 kişinin kaybettiği ülkede, 20 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve ölümlerdeki artış devam ediyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, son 24 saate ait verileri paylaştı.

532 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle 532 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı.

Bu, 614 kişinin hayatını kaybettiği 12 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 49 bin 770'e ulaştı.

20 BİN 412 VAKA

Son 24 saatte 20 bin 412 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e yükseldi.

Bir günde 234 bin 79 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 34 milyon 158 bin 37 oldu.

1268 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Ülkede, koronavirüs nedeniyle 13 bin 617 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1268'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

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