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    İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü

    İngiltere’nin başkenti Londra’da, sabah saatlerinde ana caddede bulunan bir su borusunun patlaması nedeniyle yollar sular altında kaldı.
    • 08.08.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:24
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    İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü

    İngiltere’nin başkenti Londra’daki Highbury ve Islington bölgesindeki ana cadde üzerinde bulunan bir su borusu, 07.00 sıralarında patladı.

    Kısa süre içerisinde yükselen su seviyesi nedeniyle Londra sokakları göle döndü.

    Çok sayıda iş yeri zarar gördü

    Sular altında kalan yollar trafiğe kapatılırken, cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yeri de zarar gördü.

    İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü

    Çok sayıda kişi mağdur oldu

    İHA'nın aktardığına göre o saatlerde işe gitmek için yolda olan birçok kişi büyük mağduriyet yaşarken, bisikletiyle yola devam etmeye çalışan Londralılar için ise göle dönen yollarda ilerlemek imkansız hale geldi.

    İngiltere de su borusu patladı, sokaklar göle döndü #1

    İngiltere de su borusu patladı, sokaklar göle döndü #2

    İngiltere de su borusu patladı, sokaklar göle döndü #3


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