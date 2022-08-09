İngiltere'de su kullanımına kısıtlama

İngiltere'de aşırı sıcaklar etkili olurken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımında kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Tüm Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken bir yandan da su kıtlığıyla mücadele başladı...

Su sıkıntısı yaşayan Hollanda'nın ardından İngiltere'de de alarm verildi.

Hollanda hükümetinin su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin (MTW) kurulduğunu belirtmesinin ardından İngiltere'de de önlemler alınmaya başladı.

İhtiyaç kadar su kullanılacak

İngiltere'nin başkenti Londra dahil çok sayıda bölgesinde hizmet veren su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, hortum yasağı (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı belirtilirken, vatandaşlardan ihtiyaçları kadar su kullanmaları istendi.

Aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor

Açıklamada, kısıtlamanın yasal prosedürler nedeniyle hangi tarihten itibaren uygulanacağını bildirilmezken, ekim ayına kadar sürmesi beklenen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.

3.derece sıcaklık uyarısı

İHA'da yer alan habere göre İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelini kapsayacak şekilde 3. derece sıcaklık uyarısı yayınladı.

Uyarının 14 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. İngiltere Meteoroloji Servisi de bu hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini, sıcaklığın Temmuz ayında kaydedilen rekor seviyenin altında olacağı, ancak sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere, en sıcak Temmuz ayını yaşadı

Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935’ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz’da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkmıştı.