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    İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

    İngiltere'de büyük zincir marketleri, Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya'yı protesto etmek için Rus ürünlerini raflardan kaldırmaya başladı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 18:56
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    İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

    Ülkenin en büyük ikinci süpermarket zinciri Sainsburry, Rus Standart votkası ile Karpayskiye siyah ayçiçeği tohumlarını raflarından kaldıracağını açıkladı.

    Market, Ukrayna'daki insani krize destek için yardım kuruluşlarına 2 milyon sterlin bağışlayacağını da duyurdu.

    Ayrıca, Ukrayna ile dayanışma için "Chicken Kiev" isimli ürünün de "Chicken Kyiv" olarak değiştirileceği bildirildi.

    Ukrayna'nın başkentinin kendi dilinde resmen Kyiv olan ismi, hala Rusya'nın tercih ettiği şekilde Kiev olarak da kullanılıyor.

    İngiltere de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor #1

    "YÜZDE 100 RUSYA KAYNAKLI TÜM ÜRÜNLERİ SATIŞTAN KALDIRMAYA KARAR VERDİK"

    Sainsburry'den bir sözcü de konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna halkıyla birlikteyiz. Ürün yelpazemizi gözden geçirdik ve yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

    Ülkedeki bir diğer süpermarket zinciri Co-op da dün süpermarketlerinden Rus yapımı votkayı satıştan çektiğini, bu adımın, "Ukrayna halkıyla dayanışmanın bir işareti" olduğunu belirtmişti.

    İngiltere de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor #2


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