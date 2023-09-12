İngiltere’de tehlikeli köpek ırkları gündemde! Yasaklanabilir İngiltere'de köpek vahşeti yaşandı. Amerikan Bully ‘XL’ cinsi bir köpek, 11 yaşında çocuğa saldırdı. Saldırının ardından harekete geçen İngiltere İçişleri Bakanlığı, ırkın yasaklanması için çalışma başlattı.

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DHA

Türkiye'nin kapanmayan yarası başıboş sokak köpekleri ve tehlikeli ırklar...

Son dönemde birçok insanımızı köpek saldırıları ile kaybettik.

Sokak köpekleri ile mücadelede beklenen adımlar yeterli olmamakla beraber bazı illerde sorunun ortadan kalkması için çalışılıyor.

Türkiye'de yaşanan bu soruna benzer bir olay İngiltere'de de yaşandı.

11 yaşındaki çocuğa saldırdı

İngiltere’de bir Amerikan Bully ‘XL’ köpeğin 11 yaşındaki bir çocuğa ve çevredekilere saldırma görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrasında açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu ırkın yasaklanması için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Amerikan Bully XL ırkı köpekler, İngiltere’de daha önce de küçük çocuklar dahil olmak üzere insanlara saldırmış ve ülkede tepki toplamıştı.

"Çocuklar için açık ve ölümcül bir tehlikedir"

İçişleri Bakanı Suella Braverman, en son saldırıyla ilgili açıklama yaparak “Bu çok korkunç. American XL Bully, topluluklarımız, özellikle de çocuklar için açık ve ölümcül bir tehlikedir. Bu şekilde devam edemeyiz. Bunların yasaklanması konusunda acil tavsiyelerde bulundum.” dedi.

Hayvan derneği köpek sahiplerini sorumlu tuttu

İngiltere’de hayvan refahı için çalışan Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Derneği (RSPCA), ırkların yasaklanmasının suçluların gözünde bu ırkları daha değerli yaptığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı;

“Bunlar büyük, güçlü köpeklerdir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilecekleri anlamına gelir. Ancak doğası gereği saldırgan değillerdir. Ne yazık ki, bu köpekler birçok sahibi için saldırgan davranışları teşvik eden bir meta haline geldi ve bunun değişmesi gerekiyor.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)