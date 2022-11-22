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    İngiltere'de Tesco, yumurta satışını kısıtladı

    Ülkenin en büyük süpermarketler zinciri, önlem amacıyla yumurta alımını sınırladı. Çiftçiler ise maliyetlerin artmasından şikayetçi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:23
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    İngiltere'de Tesco, yumurta satışını kısıtladı

    İngiltere'de yumurta satışına ilişkin tedarik zinciri krizi sürüyor.

    Daha önce süpermarket zinciri Asda ve Lidl, geçtiğimiz hafta alımları kısıtlamıştı.

    Bu iki zinciri şimdi de Tesco takip ediyor. İngiltere'nin en büyük süpermarketler zinciri, tedarik sorunları nedeniyle müşterilere sınırlama getirdi.

    Tesco'dan yumurta alımlarına kısıtlama

    Yeni uygulamayla birlikte Tesco'dan alışveriş yapanlar, en fazla üç kutu yumurta satın alabilecek.

    Guardian'ın haberine göre, söz konusu karara gerekçe olarak, kümesçilikle uğraşan çiftçilerin maliyetlerinin artması ve kuş gribi salgını gösteriliyor.

    Çiftçilerin maliyetleri arttı

    Bu arada Tesco, yumurta sağlamak üzere tedarikçileriyle çalışmaya devam ettiğini, ancak önlem olarak böyle bir adım attığını söyledi.

    Çiftçiler, son aylarda yükselen enerji maliyetlerinden etkilenirken, Ukrayna'daki savaş nedeniyle buğdayın fiyatı arttı. Tahıl, tavuk yeminde önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.

    İngiltere de Tesco, yumurta satışını kısıtladı #1

    Süpermarketlerden aldıkları paranın yetersiz olduğunu söylüyorlar

    Öte yandan çiftçiler, yumurta satışı için süpermarketlerden aldıkları paranın yetersizliği konusunda uyarıyor.

    Londra yönetimi, Durham'daki Barnard Kalesi yakınlarındaki bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurmuştu. Söz konusu alandaki tüm kuşlar itlaf edilecek.

    İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama ViDEO


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