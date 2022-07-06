Takım elbiseyle o filme giriş yasaklandı! İngiltere'de Tiktok trendi yasak getirdi!

Takım elbiseyle o filme girmek yasaklandı.İngiltere'de sinema salonları enteresan bir karara imza attı.

İngiltere'de bazı sinema salonları ilginç bir yasağa imza attı.Tiktok'ta trend haline gelen 'Gentleminions' akımından dolayı gençlerin sinemaya takım elbise ile girmesi yasaklandı.

Tiktok'ta meşhur olan bu akıma göre takım elbise ile Minions: Gru’nun Yükselişi isimli filmi izlemeye gelen gençler salonda taşkınlık yaparak etrafa zarar vermeye başlıyor.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen bu akım videolarından dolayı bazı sinema salonları takım elbise ile gelen gençlerin sinemaya alınmayacağını açıkladı.