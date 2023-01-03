İngiltere’de Türk esnaf zamlardan şikayetçi

Enflasyon karşısında ayakta durmaya çalışan Türk işletmeciler, özellikle elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar nedeniyle kepenk kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı.

İngiltere başta olmak üzere Birleşik Krallık’taki Türk işletmeciler, enerji ve gıda sektöründe sürekli artan fiyatlar nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor.

Türk esnafların üye olduğu sosyal medya gruplarında çok sayıda devir ilanı olduğu göze çarparken, birçok işletmenin de kepenk kapatmakla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

“Elektrik, gaz, her hafta zam geliyor”

İHA’nın haberine göre rekabetten dolayı zam yapamadıklarını aktaran küçük işletmeciler, özellikle doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların bellerini büktüğünü ifade ediyor.

Uzun yıllardır sektörde işçi olarak çalıştıktan sonra İngiltere’nin kuzeybatısında yer alan Cleator Moor kasabasında “Marios” adlı işletmesini kuran Osman Arıcı, artan maliyet nedeniyle işlerin kötü gittiğini belirtti.

“Elektrik, gaz, her hafta zam geliyor.” diyen Arıcı, zamlarla mücadele etmenin çok zor olduğunu, bu yüzden dükkanı devretmeyi düşündüğünü ifade etti.

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“Kimse elektrik, gaz faturasını ödeyecek durumda değil”

İşin içinden nasıl çıkacaklarını bilemediklerini dile getiren Arıcı, “2023 bizim için daha kötü gidecek diyorlar. Fiyatlar aşağı inmezse millet dükkanları kapatmaya başladı bile, Manchester taraflarında. Herhalde yavaş yavaş herkes dükkanları kapatmaya başlayacak. Çünkü elektrik, gaz faturasını şu anda ödeyecek durumda değiller yani. O yüzden bir an önce buna devlet müdahale etmek zorunda yani, müdahale edip fiyatları tekrar dengelemesi gerekiyor. Yoksa durumlar hiç iyi değil. 2023’te ne olacağı belli değil. Ona göre herkes tedbirini alsın.” şeklinde konuştu.

İlk fiyat artışı Brexit ile başladı

2003’ten bu yana sektörde çalışan ve İngiltere’nin Whitehaven kentinde “Marmaris Star” adlı işletmenin sahibi olan Selçuk Şimşek ise ilk fiyat artışlarının, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını içeren Brexit ile başladığını söyledi.

Şimşek, “Bizim en çok zorlandığımız konu, şu an enerji fiyatları, doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar. Rekabeti çok yoğun bir sektör olduğu için gelen fiyatların üzerine kendi fiyatlarımızı koyup satış yapamıyoruz. Çünkü rakibimiz çok bu sektörde. O yüzden zorlanıyoruz.” dedi.

“Kazancımız bayağı azaldı”

İngiltere’nin kuzeybatısında yer alan Dearham kasabasında 15 yıldır “Bella Pizza” adlı dükkanı işleten Gaziantepli Mehmet Tutan ise son 2 yıldır sektörde ciddi sıkıntıların olduğunu söyledi.

Özellikle enerji faturalarını ödemekte zorlandıklarını belirten Tutan, “Enerji maliyetleri neredeyse yüzde 200, yüzde 300 artmış durumda. Geçen yılki kâr oranımızla bu yılki kâr oranımızın arasında yüzde 70, yüzde 80 gibi bir azalma var. Gıda tedarikinde de toptancılar da bayağı bir zam yaptı. O yüzden biz müşteriye zam yaptığımız zaman müşteri sıkıntı yapıyor. Bayağı fiyatlar pahalı diye satışımız da azalmış durumda. Bunun üzerine bayağı bir bu işle ilgilenen, bu işi yapan insanlar, çoğu (dükkanlarını) satmayı ve kapatmayı düşünüyorlar. Önceki durumlara göre kazancımız bayağı azaldı.” şeklinde konuştu.

“İşler kesat”

İskoçya’nın Annan kasabasında babasının “Commonwealth” adlı dükkanını devralan ve 9 yıldır işletmecilik yapan Abdullah Kaşmaz da ilk defa fiyatların bu şekilde arttığına şahit olduğunu ifade dile getirdi.

Doğalgaz ve elektriğe yılbaşından sonra tekrar zam geleceğini belirten Kaşmaz, “Örnek olarak benim evimdeki elektrik kartlı. Önceden günlük 3 lira yakan gaz, şu an günlük 10, 11, 12 civarında yakmakta. Havalar da soğudu. İşler kesat.” dedi.

Gıda fiyatlarının da neredeyse ikiye katlandığını aktaran Kaşmaz, çalışacak eleman bulmanın da zor olduğunu belirtti.

“Pizzaya 1 pound zam yapmak istediğinde müşteri şikayetçi oluyor”

Kaşmaz, “Eleman çalışmıyor. Adamlar rahat iş istiyor. Kolay iş istiyor. Çalışmak zor geliyor şu anda herkese. İşçi bulmak çok zor.” şeklinde konuştu.

Doğalgaza yılbaşından sonra tekrar zam geleceğini söyleyen Kaşmaz, “Yüzde 40 filan. Toplasan artık yüzde 100 oldu hepsi birlikte. Devretmek istiyorlar, neden, çünkü artık fazla bir geliri olmuyor elinde. Boşa çalışıyor gibi. Fiyatlar yükseldi, sen yükseltemiyorsun. Peynire 20 pound zam koyuyor, sen pizzaya 1 pound zam koyduğunda müşteri şikayetçi oluyor bu sefer. İşler düştü.” dedi.