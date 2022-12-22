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    İngiltere’de, uçağın iniş takımlarından erkek cesedi çıktı

    Gambiya’dan gelen bir uçağın iniş takımlarında, kimliği henüz tespit edilemeyen siyahi bir erkek cesedi bulundu.
    • 22.12.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:03
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    İngiltere’de, uçağın iniş takımlarından erkek cesedi çıktı

    7 Aralık'ta, Gambiya'nın başkenti Banjul'dan kalkıp İngiltere Sussex'deki Gatwick Havalimanı'na inen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulundu.

    Sussex polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuya dair bir rapor hazırlanacağı belirtildi.

    Gambiya hükümetinden bir sözcü, yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilemeyen siyahi bir erkek olduğu bilgisini paylaştı.

    "Üzücü bir haber"

    BBC’nin haberine göre; Gatwick Havalimanı'ndan bir sözcü, olayı çok üzücü bir haber olarak değerlendirdi.

    Hayatını kaybeden kişinin aile ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.

    Gambiya ve İngiltere arasında uçak yolculuğu 6,5 saat sürüyor.


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