İngiltere'de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan "uçan doktor", ülkenin Lake kentinde test edildi.

İngiltere'de, sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahale etmesi için yeni bir proje geliştirildi.

Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan "uçan doktor" projesi, pilot uygulama olarak ülkenin Lake kentinde test edildi.

Test uçuşu, Gravity Industries’in kurucusu Richard Browning tarafından gerçekleştirildi. İki küçük bir motorla çalışan jet giysiyi kuşanan Browning, jet giysiyi ellerini hareket ettirerek, kontrol ediyor.

İngiltere'de uçan doktor projesinin ilk testi yapıldı VİDEO

90 SANİYEDE HASTAYA MÜDAHALE

Projenin kurucusu Browning, projenin amacının sağlık çalışanlarının hastaya daha erken müdahale etmesi olduğunu ifade etti.

Trafikte dakikalarca vakit kaybetmeye gerek duyulmadığını ifade eden Browning, "Bir sağlık çalışanı jet giysiyi giydiği an, 30 dakikada ulaşacağı bir yere jet giysiyle yaklaşık 90 saniyede ulaşabilecek." dedi.