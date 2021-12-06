İngiltere'de uyuşturucu kullananların pasaportlarına el koyma kararı

Teklifi parlamentoya getirmeye hazırlanan Başbakan Johnson hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

İngiltere hükümeti, 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınına göre, plan kapsamında, şehir merkezli suç çetelerinin küçük yerleşim yerlerine eroin, kokain gibi A sınıfı uyuşturucu arzını önlemek için geniş çaplı operasyonlar yapılacak.

PASAPORT VE EHLİYETLERE EL KONULABİLECEK

Uyuşturucu kullanımıyla mücadele etme kapsamında, suçlu bulunanların pasaportlarına ve ehliyetlerine de el konulabilecek.

Gelecek 3 yıl içinde 2 bin dağıtım hattının kırılması ve binlerce gözaltı yapılması taahhüdü de plan kapsamında yer alıyor. Teklif, parlamentoya getirilecek.

ÇETELERİN GÜZERGAHLARI HEDEF ALINACAK

Uyuşturucu çetelerinin kullandıkları kara yolu ve demir yolu ağları hedef alınacak, tutukluluk sonrası polis uyuşturucu satıcısının telefonundan müşterilerine mesaj göndererek, onlardan uyuşturucudan uzak durmalarını isteyebilecek.

BAŞBAKAN JOHNSON: KARARLIYIZ

Böylece kullanıcılara uyuşturucu satın aldıklarında polisin neler olduğunu bildiği mesajı verilerek, gizli kalma hissi ortadan kaldırılacak.

Konuya ilişkin Sun gazetesine konuşan Başbakan Johnson, hükümetin "uyuşturucuyla mücadelede kesinlikle kararlı" olduğunu belirtti.

"DÖNGÜYÜ KIRMAK İSTİYORUZ"

Uyuşturucuların "toplum ve İngiltere'de büyüyen çocuklar için kötü olduğunu" kaydeden Johnson, rehabilitasyon seçeneği sunarak, suçluları "tekrar tekrar" gözaltına alma ve uyuşturucuya bağlı suçlara karıştıkları için "tekrar tekrar" hapishaneye gönderme döngüsünü kırmak istediklerini dile getirdi.

FAİLLERİN YARISINDAN FAZLASI UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İngiltere'de hırsızlık faillerinin yarısından fazlasını oluşturan yaklaşık 300 bin kişi eroin bağımlısı. Cinayetlerde de uyuşturucu kullanıcıları, faillerin neredeyse yarısını oluşturuyor. Uyuşturucuların topluma toplam maliyetinin ise yılda yaklaşık 20 milyar sterlin olduğu değerlendiriliyor.