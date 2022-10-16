Geçtiğimiz günlerde aktivistler tarafından hedef alınan Van Gogh'un tablosunun ardından bu kez de marketteki sütlerle eylem yapıldı. Paketli sütler tek tek açılarak yere döküldü. O anlar kamerada.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de, iki aktivist tarafından Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna çorbayla saldırı düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen ylem sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Bu eylemlere bir yenisi daha eklendi...

Bir grup vegan, girdikleri marketteki sütleri hedef aldı.

Aktivistler tarafından koordine edilen protesto, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında düzenlendi.

Sütleri tek tek yere döktüler

Daha önce de benzer görüntülerin yaşandığı İngiltere'de, raflardaki sütleri tek tek açarak yere döktü, vitrinleri ıslattı.

Alışveriş yapmak için markette bulunanlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

Yetkililere aldırış etmediler

Öte yandan yetkililerin engel olmaya çalışmasına rağmen da gözü dönmüş veganların eylemlerini sürdürdüğü görüldü.

İngiltere'de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü VİDEO



O anlar kamerada

Bu sırada bir eylemcinin de "Plant Based Future" (bitki bazlı gelecek) yazılı pankartı tuttuğu kameralara yansıdı.

O anlar bir müşteri tarafından kaydedildi.