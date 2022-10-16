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    İngiltere'de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü

    Geçtiğimiz günlerde aktivistler tarafından hedef alınan Van Gogh'un tablosunun ardından bu kez de marketteki sütlerle eylem yapıldı. Paketli sütler tek tek açılarak yere döküldü. O anlar kamerada.
    • 16.10.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 16:22
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    İngiltere'de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de, iki aktivist tarafından Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna çorbayla saldırı düzenlenmişti.

    Gerçekleştirilen ylem sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

    Bu eylemlere bir yenisi daha eklendi...

    Bir grup vegan, girdikleri marketteki sütleri hedef aldı.

    Aktivistler tarafından koordine edilen protesto, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında düzenlendi.

    Sütleri tek tek yere döktüler

    Daha önce de benzer görüntülerin yaşandığı İngiltere'de, raflardaki sütleri tek tek açarak yere döktü, vitrinleri ıslattı.

    Alışveriş yapmak için markette bulunanlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

    İngiltere de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü #1

    Yetkililere aldırış etmediler

    Öte yandan yetkililerin engel olmaya çalışmasına rağmen da gözü dönmüş veganların eylemlerini sürdürdüğü görüldü.

    İngiltere'de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü VİDEO

    O anlar kamerada

    Bu sırada bir eylemcinin de "Plant Based Future" (bitki bazlı gelecek) yazılı pankartı tuttuğu kameralara yansıdı.

    O anlar bir müşteri tarafından kaydedildi.

    İngiltere de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü #2


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