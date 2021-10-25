İngiltere'de yapıştırıcılı çevre protestosu

Londra'da onlarca gösterici, trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçların geçişini engelledi. Bazıları, ellerini ve yüzünü asfalta yapıştırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra, aktivistlerin protestosuna sahne oldu.

Araçların ilerlediği yolda oturan protestocular, trafik akışını engelledi.

YÜZÜNÜ ASFALTA YAPIŞTIRDI

Bazı protestocuların, ellerini yapıştırıcıyla asfalta yapıştırdığı görüldü.

Bir göstericinin, yapıştırıcı sürdüğü yüzünü asfaltla birleştirdiği anlar objektiflere yansıdı. Söz konusu gösterici, hareketi nedeniyle zor anlar yaşadı.

TRAFİK AKIŞINI DURDURDULAR

Gösteriye katılan 52 kişi, trafiğin yoğun olduğu saatlerde insanların yolda kalmasına neden oldu.

İngiliz polisi, uyarılarını dikkate almayan göstericilere müdahale etti.