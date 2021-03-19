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    İngiltere’de yaşlı çifte piyangodan 250 bin sterlin çıktı

    Posta kodu Piyango'dan 250 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift, tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 17:55
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    İngiltere’de yaşlı çifte piyangodan 250 bin sterlin çıktı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı.

    Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu.

    “BAŞKA İNSANLARI DA MUTLU EDECEĞİZ”

    6 torunu bulunan Stanley çifti, “Bu parayı çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz.” dedi.

    İngiltere’de yaşlı çifte piyangodan 250 bin sterlin çıktı #1

    İngiltere’de yaşlı çifte piyangodan 250 bin sterlin çıktı #2

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