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    İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu

    Sunak, Truss'tan sonra liderlik koltuğunu devraldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 16:11
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    İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu

    İngiltere, 45 günlük Liz Truss hükümetinden sonra yeni liderini belirledi.

    Milletvekilleri arasında yeterli desteği bulamayan Penny Mordaunt, adaylıktan çekildi.

    Muhafazakar Parti'de düzenlenen liderlik yarışının kazananı Rishi Sunak oldu.

    İngiltere'nin yeni lideri

    Eski Maliye Bakanı Sunak, ülkenin yeni Başbakanı olarak görev yapacak.

    Sunak, eski Başbakan Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Johnson, bu görüşme sonrası liderlik yarışına katılmayacağını duyurmuştu.

    Partisinin vekillerine seslenecek

    Guardian'ın haberine göre, Başbakan Sunak, Muhafazakar Parti milletvekillerine hitap edecek, ancak bu konuşma kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek.

    İngiltere de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu #1


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