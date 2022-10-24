İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu

Sunak, Truss'tan sonra liderlik koltuğunu devraldı.

İngiltere, 45 günlük Liz Truss hükümetinden sonra yeni liderini belirledi.

Milletvekilleri arasında yeterli desteği bulamayan Penny Mordaunt, adaylıktan çekildi.

Muhafazakar Parti'de düzenlenen liderlik yarışının kazananı Rishi Sunak oldu.

İngiltere'nin yeni lideri

Eski Maliye Bakanı Sunak, ülkenin yeni Başbakanı olarak görev yapacak.

Sunak, eski Başbakan Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Johnson, bu görüşme sonrası liderlik yarışına katılmayacağını duyurmuştu.

Partisinin vekillerine seslenecek

Guardian'ın haberine göre, Başbakan Sunak, Muhafazakar Parti milletvekillerine hitap edecek, ancak bu konuşma kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek.