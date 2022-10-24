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İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak oldu
Sunak, Truss'tan sonra liderlik koltuğunu devraldı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2022 - 16:02
- Güncelleme : 24.10.2022 - 16:11
İngiltere, 45 günlük Liz Truss hükümetinden sonra yeni liderini belirledi.
Milletvekilleri arasında yeterli desteği bulamayan Penny Mordaunt, adaylıktan çekildi.
Muhafazakar Parti'de düzenlenen liderlik yarışının kazananı Rishi Sunak oldu.
İngiltere'nin yeni lideri
Eski Maliye Bakanı Sunak, ülkenin yeni Başbakanı olarak görev yapacak.
Sunak, eski Başbakan Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Johnson, bu görüşme sonrası liderlik yarışına katılmayacağını duyurmuştu.
Partisinin vekillerine seslenecek
Guardian'ın haberine göre, Başbakan Sunak, Muhafazakar Parti milletvekillerine hitap edecek, ancak bu konuşma kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek.