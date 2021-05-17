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- İngiltere’de yeni normalleşme süreci: Kafeler ve restoranlar açıldı
İngiltere’de yeni normalleşme süreci: Kafeler ve restoranlar açıldı
- İHA
- 17.05.2021 - 17:42
- Güncelleme : 17.05.2021 - 17:46
İngiltere’de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde yeni bir aşamaya geçildi.
Normalleşme sürecine başlayan ülkede restoran, kafe, otel, sinema ve tiyatro salonları müşterilere kapılarını açtı.
Ayrıca, bu yeni aşama ile birlikte açık alanlarda müşteri kabul edebilen kafelerin artık iç mekanlarda da müşteri kabulüne başlayacağı belirtildi.
Bu uygulamada, iç mekanlarda en fazla 30 müşteri bulunabileceği kuralı getirildi.
SAUNA VE BUHAR ODALARI AÇILACAK
Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve oteller de aylar sonra kapılarını açtı.
Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanların kullanılabileceği, sauna ve buhar odalarının müşteri kabul edebileceği kararlaştırıldı.
İngiltere’de yeni normalleşme süreci: Kafeler ve restoranlar açıldı VİDEO
DÜĞÜNLER 30 KİŞİ İLE OLACAK
Geçilen yeni uygulamada düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinlikler de 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek. Yurt dışı tatillerine izin verilecek.
İSKOÇYA VE GALLER’DE DAHİL EDİLDİ
İngiltere’de başlayan normalleşme sürecine İskoçya ve Galler de dahil edildi. İskoçya’nın Glasgow kenti, artan vakalar nedeniyle normalleşmeden muaf tutuldu.