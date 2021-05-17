Normalleşme sürecine giren İngiltere’de restoran ve kafe gibi iş yerleri, müşterilerine kapılarını açtı. Gevşetilen kısıtlamalardan, İskoçya’nın Glaskow kenti muaf tutuldu.

İngiltere’de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde yeni bir aşamaya geçildi.

Normalleşme sürecine başlayan ülkede restoran, kafe, otel, sinema ve tiyatro salonları müşterilere kapılarını açtı.

Ayrıca, bu yeni aşama ile birlikte açık alanlarda müşteri kabul edebilen kafelerin artık iç mekanlarda da müşteri kabulüne başlayacağı belirtildi.

Bu uygulamada, iç mekanlarda en fazla 30 müşteri bulunabileceği kuralı getirildi.

SAUNA VE BUHAR ODALARI AÇILACAK

Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve oteller de aylar sonra kapılarını açtı.

Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanların kullanılabileceği, sauna ve buhar odalarının müşteri kabul edebileceği kararlaştırıldı.

İngiltere’de yeni normalleşme süreci: Kafeler ve restoranlar açıldı VİDEO



DÜĞÜNLER 30 KİŞİ İLE OLACAK

Geçilen yeni uygulamada düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinlikler de 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek. Yurt dışı tatillerine izin verilecek.

İSKOÇYA VE GALLER’DE DAHİL EDİLDİ

İngiltere’de başlayan normalleşme sürecine İskoçya ve Galler de dahil edildi. İskoçya’nın Glasgow kenti, artan vakalar nedeniyle normalleşmeden muaf tutuldu.