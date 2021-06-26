İngiltere'de yeni Sağlık Bakanı atandı

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın istifasının ardından, Sajid Javid yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.

İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock’un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ve koronavirüs kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa çağrıları yapılıyordu.

Hancock’ın istifa ettiğini bildirmesinin ardından ülkeye yeni Sağlık Bakanı atandı.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hancock’ın yerini Sajid Javid alacak.

YENİ BAKAN ÜLKENİN İLK MÜSLÜMAN İÇİŞLERİ BAKANI

Yeni İngiltere Sağlık Bakanı Javid, İngiliz siyaseti ve kabinenin yakından tanıdığı bir isim. Ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı olan Javid, bir dönem de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

MALİYE BAKANI OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Şubat 2020’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakanı görevden almış, İngiltere bütçesini 4 hafta içinde hazırlaması beklenen Javid’e tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi’nin danışmanları ile ortak bir ekip kurmasını teklif etmişti.

Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini belirtmiş, görevinden istifa etmişti.