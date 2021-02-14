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    İngiltere’de yokuşu çıkamayan tırı itmeye çalışan kadın

    Kar nedeniyle yokuşu çıkamayan tırı itmeye çalışan kadının o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 16:02
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    İngiltere’de yokuşu çıkamayan tırı itmeye çalışan kadın

    İngiltere’de yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve donma tehlikesine karşı uyarırken, Fife kentindeki bir tır yokuşta kaldı.

    TIRI ELLERİYLE İTMEYE ÇALIŞTI

    Bölgeden geçen bir kadın ise tırı ittirmeye çalıştı. Tır bir süre sonra ilerlemeyi başarırken, ortaya çıkan o görüntüler izleyenleri güldürdü.

    İngiltere’de yokuşu çıkamayan tırı itmeye çalışan kadın ViDEO

    İngiltere’de yokuşu çıkamayan tırı itmeye çalışan kadın #1

    İngiltere’de yokuşu çıkamayan tırı itmeye çalışan kadın #2

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