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    İngiltere'de yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı

    Tren arızası nedeniyle Manş Tüneli'nde mahsur kalan yolcular, saatlerce bekleyişin ardından tahliye edildi. Yolculardan biri ise yaşadıklarını "Felaket filmi gibiydi" diyerek özetledi.
    • 24.08.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:49
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    İngiltere'de yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı

    Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Folkestone kentine giden bir yolcu treni, İngiltere ile Fransa’yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde arıza yaptı.

    Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edildi.

    Yolcular yürümek zorunda kaldı

    Metrelerce uzunluktaki tünelde yürümek zorunda kalan yolcular, başka bir trene bindirilerek Folkestone terminaline götürüldü.

    Olayın ardından demir yolu işletmecisi Eurotunnel Le Shuttle, yaşanan arıza nedeniyle yolculardan özür diledi.

    "Felaket filmi gibiydi"

    Arızalanan trende bulunan 37 yaşındaki Sarah Fellows yaptığı açıklamada, "Servis tüneli korkunçtu. Felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu anlamadan sonu görünmeyen bir yerde yürüyorsunuz. Hepimiz uzun kuyrukta denizin altında bekledik." dedi.

    Fellows, tünelde panikleyen bir kadının ağladığını, yalnız seyahat eden başka bir kadının ise panik atak geçirdiğini söyledi.

    Manş Tüneli 37,9 kilometre

    İHA'nın haberine göre; dünyanın en uzun üçüncü demiryolu tüneli olan Manş Tüneli, ayrıca 37,9 kilometre ile dünyadaki en uzun sualtı geçişine sahip.

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