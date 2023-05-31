İngiltere'de yükselen kahve fiyatlarının ardından raflara sahte konuldu Londra'da artan kahve fiyatlarının ardından hırsızlık önlemi almak isteyen süpermarket çalışanları raflara boş kavonozlar koyarak "Satılık değildir personelden isteyiniz" ifadelerini içeren not yapıştırdı.

ensonhaber.com

Enflasyon dünyayı etkisi altına aldı.

Bu kapsamda enflasyonla mücadele etmeye çalışan ülkelerden biri de İngilitere oldu.

Ülkede artan enflasyon kahve fiyatlarını da etkiledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir süper markette, artan kahve fiyatlarının ardından, hırsızlığa karşı sahte kahve kavanozlarıyla önlem alındı.

Sahte kavanozların konulduğu raflara ise "Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz." yazılı bir kağıt görüldü.

Hırsızlık vurgusu yapıldı

Bir franchise modeli işleten süpermarketin görevlisi, hırsızlık olabileceğinden, önceliğinin personel güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

Gıda enflasyonu yaşanıyor

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, hazır kahvenin fiyatı geçen yıl yüzde 13 arttı.

Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin ortasında gıda fiyatları hızla arttı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Nielsen tarafından yapılan bir ankete göre, gıda enflasyonu Mayıs ayına kadar yüzde 15,4'e düştü.

Ancak bakkallardaki genel enflasyon oranı, kahve, çikolata ve gıda dışı kalemleri yüzde 9'luk yeni bir yüksekliğe ulaştı.