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    İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama

    İngiltere'de halkın hayat pahalılığından şikayet etmesinin ardından başkent Londra'da faaliyet gösteren Asda Süpermarket zinciri, yumurta satışına kısıtlama getirdi.
    • 17.11.2022 - 22:49
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    İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama

    İngiltere Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 3’lük faiz artışıyla birlikte birçok işletme fiyatlarında artış yapmaya başladı.

    Başkent Londra’da hayat pahalılığına dikkat çekmek isteyen İngilizlerin eylemlerinin ardından işletmelerden de faiz artışına tepki olarak somut adımlar gelmeye başladı.

    Yumurta satışına kısıtlama

    Londra’da faaliyet gösteren Asda Süpermarket zinciri, fiyatlardaki artış nedeniyle yumurta satışına kısıtlama getirdi.

    Marketin kararına sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

    Enflasyon son 41 yılın zirvesinde

    Öte yandan, İngiltere’de açıklanan yüzde 11.1’lik yıllık enflasyon oranı son 41 yılın zirvesi oldu.

    İngiltere de yumurta satışına kısıtlama #1


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