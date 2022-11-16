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    İngiltere'de yumurta tedariki krizi

    Zincir market raflarında tükenen yumurtalar, tedarik sorununu ortaya çıkardı. Üreticiler, maliyetlerinin karşılanmasını ve adil fiyat istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:47
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    İngiltere'de yumurta tedariki krizi

    İngiltere'de süpermarketler, çiftçilere yumurta üretmeleri için 'adil bir fiyat' ödemeyi reddederek ülkenin yumurta tedarik zinciri kaosunu körüklemekle suçlanıyor.

    Yumurta çiftçisi Ioan Humphreys, sektördeki bozulmaya işaret etti.

    Humphreys, İngiliz çiftçilere daha fazla ödeme yapmak yerine İtalya'dan yumurta ithal etmeyi seçtiği için zincir marketlere tepki gösterdi.

    Süpermarketlerden boş raf fotoğrafları

    Mail'in haberine göre, Tesco, Lidl ve Aldi de dahil olmak üzere Birleşik Krallık genelinde süpermarketlerdeki boş rafların fotoğrafları, yumurta sektörüyle ilgili kaosu gözler önüne seriyor.

    Wetherspoons, yumurta kıtlığı nedeniyle kahvaltı yerine geçen ürünler sağlarken, Norwich'te yumurtaya dayanan popüler bir fırın, tedarik zincirindeki bozulmanın 'felaket' olduğu konusunda uyardı.

    "Tek istediğimiz, maliyetlerimizi karşılamak"

    Söz konusu yumurta üreticisi, "Çiftçiler olarak yumurta üretmek istemediğimiz için değil, yumurta üretmeye gücümüz yetmediği için. Tek istediğimiz, maliyetlerimizi karşılamak ve İngiliz yumurtası üretmeye devam etmek için adil bir fiyat." dedi.

    Yumurta Üreticileri Birliği: 10 ay önce uyardık

    İngiliz Serbest Tarla Yumurta Üreticileri Birliği, "10 ay önce, üreticilerin ürünleri için adil bir fiyat ödenmezse üretimi durduracakları ve zincirleme etkinin daha az tavuk ve daha az yumurta şeklinde sonuçlanacağı konusunda uyarmıştık." ifadesini kullandı.

    İngiliz Yumurta Endüstrisi Konseyi, herhangi bir kıtlığın farkında olmadıklarını, ancak "arz ve talep açısından dalgalanma yaşanabileceğini ve şu anda bulunabilirliğin oldukça sıkı olduğunu" da sözlerine ekledi.

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