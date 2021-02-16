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    İngiltere’de yüzemeyen balık için can yeleği yapıldı

    Yüzme kesesindeki sorun nedeniyle hareket edemeyen Japon balığı, özel olarak tasarlanan can yeleğiyle yeniden yüzmeye başladı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 14:59
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    İngiltere’de yüzemeyen balık için can yeleği yapıldı

    İngiltere’de bir kadın, akvaryumunun dibinde hareketsiz ve ters duran Japon balığını görünce, veteriner Stacey O'Shea’dan yardım istedi.

    Balığı muayene eden veteriner O'Shea, sorunu tespit etti.

    CAN YELEĞİ TASARLADI

    Tedavisi mümkün olmayan yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık için harekete geçen veteriner, can yeleği tasarladı.

    YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI

    Klima filtrelerinde kullanılan bir malzemeden yapılan can yeleği sayesinde Japon balığı, yeniden yüzmeye başladı.

    Hareket edemeyen Japon balığına özel can yeleği İZLE

    İngiltere’de yüzemeyen balık için can yeleği yapıldı #1

    İngiltere’de yüzemeyen balık için can yeleği yapıldı #2

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