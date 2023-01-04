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- İngiltere'deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı
İngiltere'deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı
12 yaşındaki kız çocuğu ile konuşan şahıs, kızın babasına yakalandı. Randevu yerine iki köpek ile giden baba, köpeklerini şahsın üzerine saldı.
- Haber Merkezi
- 04.01.2023 - 13:56
- Güncelleme : 04.01.2023 - 13:58
İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Sosyal medya üzerinden 12 yaşındaki kız çocuğu ile mesajlaşan genç adam, randevu ayarladı.
Kız çocuğunun babası, olayı öğrenince harekete geçti.
Baba, buluşma noktasına iki köpeği ile gitti. Köpeklerden birinin İtalyan cane-corso cinsi olduğu belirlendi.
Köpeklerle saldırdı
Öfkeli baba, buluşma noktasına gelen adamın üzerine köpeklerini saldı.
Köpeklerine ısırma talimatını veren baba, "Aferin oğluma" diyerek bu anları kayda aldı.
Baba bu anları sosyal medyada yayınlarken, olayla ilgili şikayet bildirilmedi.