Haberler

Dünya Haberleri

İngiltere'deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı

İngiltere'deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı

12 yaşındaki kız çocuğu ile konuşan şahıs, kızın babasına yakalandı. Randevu yerine iki köpek ile giden baba, köpeklerini şahsın üzerine saldı.