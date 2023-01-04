Petrol
80.12
-2.41%
Euro
19.9006
0.68%
Dolar
18.7416
0.11%
Altın
1.122
1.47%
Borsa
5599
0.00%
Bitcoin
319.622
0.35%
BTXN Coin
7.40
3.49%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    İngiltere'deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı

    12 yaşındaki kız çocuğu ile konuşan şahıs, kızın babasına yakalandı. Randevu yerine iki köpek ile giden baba, köpeklerini şahsın üzerine saldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 13:56
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı

    İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Sosyal medya üzerinden 12 yaşındaki kız çocuğu ile mesajlaşan genç adam, randevu ayarladı.

    Kız çocuğunun babası, olayı öğrenince harekete geçti.

    Baba, buluşma noktasına iki köpeği ile gitti. Köpeklerden birinin İtalyan cane-corso cinsi olduğu belirlendi.

    Köpeklerle saldırdı

    Öfkeli baba, buluşma noktasına gelen adamın üzerine köpeklerini saldı.

    Köpeklerine ısırma talimatını veren baba, "Aferin oğluma" diyerek bu anları kayda aldı.

    Baba bu anları sosyal medyada yayınlarken, olayla ilgili şikayet bildirilmedi.

    İngiltere deki baba, kızı ile buluşan adama köpekle saldırdı #1


    3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu
    Yaşam

    3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu

    Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete bugünün kararları

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir