İngiltere’deki British Museum’da hırsızlık: Asırlık eserler çalındı İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan ünlü British Museum’daki bir koleksiyonda bulunan eserler çalındı… Müze yetkilileri, sorumlu tutukları bir personeli işten attı.

DHA

Dünyanın en büyük ve kapsamlı koleksiyonlarının yer aldığı British Museum’da hırsızlık şoku yaşanıyor…

İngiltere'nin başkenti Londra’daki ünlü müzeden dün bir açıklama geldi.

Sorumlu personel işten atıldı

Koleksiyondaki eserlerin kayıp, çalıntı veya hasarlı olduğunun tespit edilmesinin ardından bağımsız bir güvenlik incelemesi başlattığı duyuran müze yetkilileri, bu sebeple bir personelin işten çıkarıldığını aktardı.

Kaybolan parçalar aranıyor

Eski çalışana karşı yasal işlem başlatacaklarını belirten yetkililer, iki kişilik bir bağımsız heyet kurduklarını, bu heyetin müzenin güvenliği dahil çalınan ve kaybolan eserlerin geri getirilmesi için bir program yürüteceklerini ifade etti.

Altın takılar, yarı değerli taşlar ve camdan yapılmış mücevherler...

Açıklamada “Söz konusu eserlerin çoğu, müze koleksiyonlarından birine ait depoda saklanan küçük parçalardı. M.Ö. 15’inci yüzyıldan M.S. 19’uncu yüzyıla kadar uzanan süreçteki altın takılar, yarı değerli taşlar ve camdan yapılmış mücevherleri içeriyordu. Hiçbiri yakın zamanda halka teşhir edilmemişti. Bunlar öncelikle akademik ve araştırma amaçları için tutuluyordu.” denildi.