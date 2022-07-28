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    İngiltere'deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

    Avrupa genelinde havalimanlarında yaşanan personel yetersizliği krizi, her geçen gün büyüyor. Başta İngiltere'de olmak üzere yaşanan bu kriz, vatandaşları zor duruma düşürüyor.
    • 28.07.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:47
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    İngiltere'deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

    Avrupa ülkelerinde havalimanlarındaki kriz, her geçen gün büyüyor.

    Personel yetersizliği sebebiyle binlerce vatandaş mağdur olurken, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin büyük havalimanlarında tam bir kaos yaşanıyor.

    Bavullar ortada kalıyor. Check-in kuyrukları uzayıp gidiyor.

    Grev krizi büyüttü

    Yaz aylarında kendisini gösteren kriz, mevcut çalışanların da greve gitmesiyle birlikte, etkisini artırdı.

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #1

    Havalimanlarında uzun kuyruklar oluşuyor

    Çok sayıda ülkenin uluslararası havalimanlarındaki giden yolcular bölümünde, bilet kontrollerinde ve bagaj yüklemelerde uzun kuyruklar oluşuyor, gelen yolcular kısmında ise bagaj alımları için uzun süreli beklemeler yaşanıyor.

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #2

    İngiltere'de de manzara aynı

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda da Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması sonrası artan yurt dışı uçuşlarını karşılamak için yeterli sayıda personelin olmaması sebebiyle yoğunluk yaşandığı görüldü.

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #3

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #4

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #5

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #6

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #7

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #8

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #9

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #10

    İngiltere deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor #11


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