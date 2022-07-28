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İngiltere'deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

İngiltere'deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

Avrupa genelinde havalimanlarında yaşanan personel yetersizliği krizi, her geçen gün büyüyor. Başta İngiltere'de olmak üzere yaşanan bu kriz, vatandaşları zor duruma düşürüyor.