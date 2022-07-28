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- İngiltere'deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
İngiltere'deki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
- 28.07.2022 - 17:58
- Güncelleme : 28.07.2022 - 18:47
Avrupa ülkelerinde havalimanlarındaki kriz, her geçen gün büyüyor.
Personel yetersizliği sebebiyle binlerce vatandaş mağdur olurken, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin büyük havalimanlarında tam bir kaos yaşanıyor.
Bavullar ortada kalıyor. Check-in kuyrukları uzayıp gidiyor.
Grev krizi büyüttü
Yaz aylarında kendisini gösteren kriz, mevcut çalışanların da greve gitmesiyle birlikte, etkisini artırdı.
Havalimanlarında uzun kuyruklar oluşuyor
Çok sayıda ülkenin uluslararası havalimanlarındaki giden yolcular bölümünde, bilet kontrollerinde ve bagaj yüklemelerde uzun kuyruklar oluşuyor, gelen yolcular kısmında ise bagaj alımları için uzun süreli beklemeler yaşanıyor.
İngiltere'de de manzara aynı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda da Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması sonrası artan yurt dışı uçuşlarını karşılamak için yeterli sayıda personelin olmaması sebebiyle yoğunluk yaşandığı görüldü.