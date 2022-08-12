Haberler

Dünya Haberleri

İngiltere'deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu

İngiltere'deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu

Küresel iklim değişikliklerinin etkisi bu yaz kendisini daha da hissettirdi. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları İngiltere'deki nehirlerindeki suların tamamen çekilmesine neden oldu.