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    İngiltere'deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu

    Küresel iklim değişikliklerinin etkisi bu yaz kendisini daha da hissettirdi. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları İngiltere'deki nehirlerindeki suların tamamen çekilmesine neden oldu.
    • 12.08.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:58
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    İngiltere'deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu

    İngiltere'de doğal hayatın bir parçası olarak uzun yıllardan bu yana var olan nehirlerdeki sular hava sıcaklıkları nedeniyle çekilince; geriye nehir tabanları ve nehirlerin üzerine kurulan köprülerin altındaki  gölgeye sığınan koyun sürüsü görüntüleri kaldı.

    İngiltere’de kuraklık nedeniyle nehirlerin su seviyesi alarm veriyor

    İngiltere’de yüksek sıcaklık nedeniyle Bristol kentindeki Avon Nehri’nin suyunun azaldığı görüldü.

    İngiltere’de kuraklık nedeniyle nehirlerin su seviyesi alarm veriyor VİDEO

    Son 50 yılın en kurak yazı

    İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edilirken, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşandığı vurgulandı.

    İngiltere deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu #1

    Sağlık uyarısı

    İngiltere'de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarısı verildi

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