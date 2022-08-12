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- İngiltere'deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu
İngiltere'deki sıcak havadan nehir yatakları kurudu
Küresel iklim değişikliklerinin etkisi bu yaz kendisini daha da hissettirdi. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları İngiltere'deki nehirlerindeki suların tamamen çekilmesine neden oldu.
- 12.08.2022 - 16:03
- Güncelleme : 12.08.2022 - 16:58
İngiltere'de doğal hayatın bir parçası olarak uzun yıllardan bu yana var olan nehirlerdeki sular hava sıcaklıkları nedeniyle çekilince; geriye nehir tabanları ve nehirlerin üzerine kurulan köprülerin altındaki gölgeye sığınan koyun sürüsü görüntüleri kaldı.
İngiltere’de kuraklık nedeniyle nehirlerin su seviyesi alarm veriyor
İngiltere’de yüksek sıcaklık nedeniyle Bristol kentindeki Avon Nehri’nin suyunun azaldığı görüldü.
İngiltere’de kuraklık nedeniyle nehirlerin su seviyesi alarm veriyor VİDEO
Son 50 yılın en kurak yazı
İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edilirken, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşandığı vurgulandı.
Sağlık uyarısı
İngiltere'de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarısı verildi