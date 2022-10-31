İngiltere'deki Ukraynalı mülteciler, evsizlik sorunu yaşıyor

Savaştan kaçan Ukraynalılar, kendileri için belirlenen sürenin sonuna geldi. Başka ev arayan mülteciler, henüz bir sonuca ulaşamadı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, çareyi farklı ülkelere sığınmakta buldu.

"Ukrayna için Evler" (Homes for Ukraine) programı kapsamında 100 binden fazla Ukraynalı, 6 ay boyunca İngiliz ailelerin misafiri oldu.

6 aylık kalışlarının sonuna geliyorlar

Ancak onlardan birçoğu, 6 aylık kalışlarının sonuna geliyor ve gidecek hiçbir yerlerinin olmadığını söylüyor.

Guardian'ın haberine göre, Harkov bölgesinden 38 yaşındaki bir mühendis olan Nataliia Kozhushko ve ev sahibi Amy, 6 haftadır yeni bir ev sahibi arıyor ancak henüz bulamadılar.

"Onun için ilan verdik ama tek bir kişi bile öne çıkmadı"

Kozhushko, nisan ayından beri Oxfordshire'daki Cropredy'de bir aileyle beraber yaşıyor, ancak ailenin koşulları değişti. Kozhushko'nun iş için taşınması gerekiyor.

Amy, "Facebook'ta güzel bir fotoğrafıyla onun için ilan verdik ama tek bir kişi bile öne çıkmadı. Ailemizin yaşadığı harika bir deneyim.

Herhangi birinin Ukraynalı bir mülteciye sunabilecek boş bir odası varsa, Nataliia ya da başka biri olsun, onlara olumlu yönlerin herhangi bir olumsuzluktan çok daha ağır bastığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Benim için çok şey yaptı"

Kozhushko da "Amy benim için çok şey yaptı. İlk 6 hafta mümkün olduğunca çok bilgi almaya çalıştık. Beni birçok yere götürdü; diş hekimi, doktor, banka hesabı açmaya. Köydeki insanlar çok yardımcı oldu. Bana kıyafet gönderdiler." dedi.

İngilizce öğrenmeye başlayan ve tercüman olmayı isteyen söz konusu Ukraynalı mülteci, Ukrayna'da kalan ağabeyi ve ailesinin durumundan endişe ediyor.