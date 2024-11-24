İngiltere'den, AB ile ilişkileri yeniden düzenleme kararı

DHA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dikkat çekici bir karara imza attı.

Başbakanlık ofisi kaynakları, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için hükümetin, yeni AB müzakerecisi istihdam edeceğini belirtti.

Bu nedenle Başbakan Keir Starmer, AB ile ilişkileri yeniden düzenleme konusunda kararlı.

AB İLE İLİŞKİLER DÜZENLENİYOR

Kabine Ofisi tarafından açıklanan görev, ‘ikili ilişkiler ve uluslararası ekonomik meseleler konularında birincil danışmanlık’ olarak tanımlandı.

Müzakereci, Starmer adına görüşmelere katılacak, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın gelecek yılki yenileme müzakerelerinden sorumlu olacak.

STARMER'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Keir Starmer, Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkileri yeniden düzenleme taahhüdünde bulundu ancak bu düzenlemenin Brexit'in tersine çevrilmesi anlamına gelmediğini ifade etti.