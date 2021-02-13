İngiltere'den, koronavirüs için yıl sonu tahmini

İngiltere'den, koronavirüs için yıl sonu tahmini

Salgının gidişatıyla ilgili beklentisini paylaşan Sağlık Bakanı Hancock, ümitli konuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

Hancock, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, salgına karşı üretilen aşıların koronavirüsü yıl sonuna kadar grip gibi bir hastalığa dönüştürmesini umduğunu söyledi.

"UMARIM YIL SONUNA KADAR TEDAVİ EDİLEBİLİR OLUR"

Koronavirüsle mücadelede üretilen tedavi yöntemlerinin 2021'de gelmesi gerektiğini belirten Hancock, böylece virüsün "tedavi edilebilir bir hastalık" haline geleceğini ifade etti.

İngiltere'nin halihazırda onay verdiği "examethasone" ve "tocilizumab" adlı iki ilacın çoğu hasta için ölüm riskini yaklaşık yüzde 40 azaltabildiği belirtiliyor.

Hancock, "Umarım koronavirüs, yıl sonuna kadar tedavi edilebilir bir hastalık olur." dedi.

"KORONAVİRÜS GRİP GİBİ SONLANIRSA..."

İngiliz bakan, yeni tedavi yöntemlerinin koronavirüsü bir pandemiden başka bir hastalığa dönüştürme noktasında önemli olacağını yineledi.

Aşılama kampanyasına değinen Matt Hancock, eylül ayından önce Birleşik Krallık'taki tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediklerini kaydetti ve ekledi:

"Koronavirüs grip gibi sonlanırsa, normal hayatlarımızı yaşarız. Virüsü aşılar ve tedaviler yoluyla hafifletirsek, yeniden işimize gücümüze dönebiliriz."