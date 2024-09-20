İngiltere'den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin
DHA

İsrail, Gazze'den sonra Lübnan'a bomba yağdırmaya başladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan’da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonrasında bölgedeki gerilimi konuşmak için Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

"LÜBNAN'DAN AYRILIN"

Lammy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Najib Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim.

Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık.

Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ayrılmaları yönünde. Gerilim yüksek ve durum hızla kötüleşebilir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör