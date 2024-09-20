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İngiltere'den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

İngiltere'den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede Lübnan'da ve bölgede artan gerilimi ele aldıklarını ifade ederek, “Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeden ayrılmalıdır” dedi.