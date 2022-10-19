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    İngiltere'den Pentagon'a dikkat çeken ziyaret düzenlendi

    İngiliz askeri yetkililer, Amerikalı mevkidaşlarıyla, daha önceden gündemde olmayan bir görüşme gerçekleştirdi.
    • 19.10.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:02
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    İngiltere'den Pentagon'a dikkat çeken ziyaret düzenlendi

    ABD ile İngiltere arasında, Pentagon'da askeri düzeyde temas kuruldu.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, İngiliz mevkidaşları Savunma Bakanı Ben Wallace ve Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştü.

    İngiliz yetkililerin ziyaretinin daha önce planlanmadığına dikkat çekildi.

    Sürpriz görüşme talebi İngiltere'den

    ABD'li bir savunma yetkilisi, görüşme talebinin Wallace'tan geldiğini ve planlı olmadığını söyledi.

    Diğer taraftan iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, şöyle konuştu:

    Pentagon'un açıklaması

    "Bakan Austin, iki ülkenin Ukrayna'ya devam eden desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı ışığında transatlantik ve bölgesel güvenlik iş birliğinin devam eden önemini görüşmek üzere bugün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı Pentagon'da ağırladı."

    "Görüşmenin odağındaki konu Ukrayna"

    Wallace'ın bu planlanmamış seyahatinin sebebine ilişkin soruları ise Ryder, görüşmenin odağında Ukrayna olduğunu ve bu bağlamda transatlantik iş birliğinin ele alındığını ifade ederek geçiştirmeye çalıştı.

    Diğer taraftan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler ise Milley'in Oramiral Radakin ile "Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamını ve diğer ortak stratejik çıkar konularını ele aldığını" kaydetti.

    İngiltere den Pentagon a dikkat çeken ziyaret düzenlendi #1

    "Uzun iş birliği tarihini paylaşıyoruz"

    AA'nın haberine göre, Butler, yazılı açıklamasında, "Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, güçlü ittifak ve özel ilişkinin temel taşları olan uzun bir karşılıklı destek ve iş birliği tarihini paylaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

    İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor ancak ziyaretin erteleneceği de iddia ediliyor.


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