İngiltere'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı

Dışişleri Bakanı Truss, Ukrayna'nın işgal edilmemesi konusunda Rusya'ya sert mesajlar gönderdi. Truss, muhtemel saldırının karşılık bulacağını söyledi.

Ukrayna'ya olası saldırı konusuda Londra yönetimi, Moskova'yı uyardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yazılı açıklamasında, Kremlin'in Ukrayna ve NATO'ya karşı "saldırgan ve kışkırtıcı söylemi"ni kınadığını belirtti.

"HERHANGİ BİR RUS SALDIRISI..."

İngiliz Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki askeri yığınağının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Herhangi bir Rus saldırısı büyük bir stratejik hata olur ve güçlü bir şekilde karşılanır." dedi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"

"İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği sarsılmazdır." diyen Truss, İngiltere'nin bir işgal durumunda müttefikleriyle beraber Rus çıkarları ve ekonomisini hedef alacak adımlar atacağı uyarısında bulundu.

DİYALOG ÇAĞRISI

Truss, "Rusya için mevcut durumdan çıkmanın tek yolu diyalogdur ve Rusya'nın ocak ayında müzakerelere başlamaya hazır olduğu sinyallerini vermesini memnuniyetle karşılıyorum. Rus hükumetinin gerilimi düşürmesi ve ciddi şekilde görüşmeye başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.