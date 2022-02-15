İngiltere'den Rusya'ya yaptırım tehdidi

Londra yönetimi, Moskova'yı işgal girişiminin siyasi ve ekonomik sonuçları olacağı konusunda uyardı. İngiliz basını, hazırlanan 'yaptırım paketine' dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberlerin ardından İngiltere harekete geçti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Son bilgiler, Rusya'nın her an (Ukrayna'yı) işgal edebileceğini gösteriyor ve Kremlin'i gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." dedi.

İNGİLTERE'NİN ELİNDE YAPTIRIM LİSTESİ VAR

Truss, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Odak noktamız, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının güvenlik ve emniyetine öncelik vermektir." ifadesini kullandı.

İngiltere basınından Sun gazetesi, Bakan Truss'ın elinde, Ukrayna'ya olası işgal girişimi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve etrafındaki kişilerle ilgili yaptırım listesi olduğunu yazdı.

"ULUSLARARASI CEZA PAKETİ"

Haberde, "Dışişleri Bakanı'nın elinde Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesi durumunda birkaç gün içinde uygulanmaya hazır uluslararası bir ceza paketi var. Bu da yüzlerce zengin Rus'un İngiltere'den dışlanmakla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor." denildi.

Truss'ın "Ukrayna'yı işgal etmesinin Rusya'ya bir maliyet olacaktır." açıklamasına yer verildi. Yaptırımların "şiddetli" olacağını belirten Bakan Truss, Rusya'daki oligarkları ve çeşitli firmaları hedef alacaklarını söyledi.

BAŞBAKAN JOHNSON: PUTİN İŞGALİN SONUÇLARINI GÖRMELİ

Ayrıca Başbakan Boris Johnson'ın da "Putin'in olası bir işgalin ekonomik ve siyasi sonuçlarını görmesi gerektiği" şeklindeki açıklaması aktarıldı.

Rusya'nın Avrupa'ya uzanan doğalgaz boru hattına atıfta bulunan Johnson, "Alternatif enerji kaynakları bulmamız ve Rusya'ya çok ciddi ekonomik sonuçlar getirmeye hazırlanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.