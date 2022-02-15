Euro
15.38
0.14%
Dolar
13.59
-0.02%
Altın
820.70
0.33%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
594.393
4.20%
BTXN Coin
37.26
-1.84%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    İngiltere'den Rusya'ya yaptırım tehdidi

    Londra yönetimi, Moskova'yı işgal girişiminin siyasi ve ekonomik sonuçları olacağı konusunda uyardı. İngiliz basını, hazırlanan 'yaptırım paketine' dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'den Rusya'ya yaptırım tehdidi

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberlerin ardından İngiltere harekete geçti.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Son bilgiler, Rusya'nın her an (Ukrayna'yı) işgal edebileceğini gösteriyor ve Kremlin'i gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." dedi.

    İNGİLTERE'NİN ELİNDE YAPTIRIM LİSTESİ VAR

    Truss, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Odak noktamız, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının güvenlik ve emniyetine öncelik vermektir." ifadesini kullandı.

    İngiltere basınından Sun gazetesi, Bakan Truss'ın elinde, Ukrayna'ya olası işgal girişimi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve etrafındaki kişilerle ilgili yaptırım listesi olduğunu yazdı.

    "ULUSLARARASI CEZA PAKETİ"

    Haberde, "Dışişleri Bakanı'nın elinde Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesi durumunda birkaç gün içinde uygulanmaya hazır uluslararası bir ceza paketi var. Bu da yüzlerce zengin Rus'un İngiltere'den dışlanmakla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor." denildi.

    Truss'ın "Ukrayna'yı işgal etmesinin Rusya'ya bir maliyet olacaktır." açıklamasına yer verildi. Yaptırımların "şiddetli" olacağını belirten Bakan Truss, Rusya'daki oligarkları ve çeşitli firmaları hedef alacaklarını söyledi.

    İngiltere den Rusya ya yaptırım tehdidi #1

    BAŞBAKAN JOHNSON: PUTİN İŞGALİN SONUÇLARINI GÖRMELİ

    Ayrıca Başbakan Boris Johnson'ın da "Putin'in olası bir işgalin ekonomik ve siyasi sonuçlarını görmesi gerektiği" şeklindeki açıklaması aktarıldı.

    Rusya'nın Avrupa'ya uzanan doğalgaz boru hattına atıfta bulunan Johnson, "Alternatif enerji kaynakları bulmamız ve Rusya'ya çok ciddi ekonomik sonuçlar getirmeye hazırlanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.


    İlginizi Çekebilir

    Putin, askeri tatbikatlar hakkında Rusya Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı
    Dünya

    Putin, askeri tatbikatlar hakkında Rusya Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Iğdır'da işinden istifa eden adam dünya turuna başladı
    Gündem

    Iğdır'da işinden istifa eden adam dünya turuna başladı

    Görüş Bildir