İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz hükümetinin Rusya’ya yönelik yeni finansal ve ticari yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosunda konuşan Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus ekonomisine karşı uygulanacak yaptırımların iki boyutu olacağını belirtti.

Truss, öncelikle Rus finans kuruluşlarının sterlin cinsinden ödemelerinde takas piyasasına erişimlerinin engellemesi amacıyla yeni yetki alanlarının oluşturulduğunu anlattı.

"RUSYA TİCARETİNİN YARISINDAN FAZLASI DOLAR VE STERLİN"

Rusya'nın toplam ticaretinin yüzde 50'sinden fazlasını ABD doları ve İngiliz sterlini üzerinden yaptığını vurgulayan Bakan Truss, ABD ile koordineli şekilde uygulanacak yaptırımların Rusya'nın dünya ile ticaret kabiliyetine zarar vereceğini kaydetti.

Bakan Truss, ilk etapta Rusya’nın önde gelen üç bankasının (VEB, Sovcombank ve Otkritie) tüm varlıklarının dondurulacağını, ileriki günlerde de tüm Rus bankalarının varlıklarının dondurulmasının planlandığını aktardı. Truss, şöyle devam etti:

"RUSYA'YA İHRACAT YASAKLANACAK"

"Mevzuatın ikinci parçası olan yaptırımlar, bir dizi kritik sektörde Rusya'ya ihracatı yasaklayacak. Bu, mikroelektronik, denizcilik ve navigasyon ekipmanları gibi üst düzey teknolojik ekipmanları içerecek. Bu, Rusya'nın askeri, endüstriyel yeteneklerini bloke edecek ve önümüzdeki yıllarda Rusya ekonomisi üzerinde bir yük oluşturacak."

Truss, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Rus şirketlerini çok geniş bir alanda ve kritik sektörlerde izole edeceğini söyleyerek, "(Yaptırımlar) tüm Rus şirketlerini - ki bu üç milyondan fazla şirket demek - İngiltere sermaye piyasalarına erişmekten tecrit edecek." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımlarının giderek daha da artacağını dile getiren Truss, "Gelecek haftalarda, Donbas'taki Rus işgali altındaki bölgelere ve Beyaz Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması ve Rus mevduatlarının İngiltere bankalarında sınırlandırılması konusunda daha fazla düzenleme yapılacak." şeklinde konuştu.

OLİGARKLARA KARLI EKONOMİK SUÇLAR YASASI

Rus oligarkların varlıklarının da yakından inceleneceğine işaret eden Truss, "Oligarkların evlerine, yatlarına ve hayatlarının her yönüne odaklanarak hedef listemiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca yarın Ekonomik Suçlar Yasası'nı çıkaracağız." dedi.

Rusya'nın kara para aklama yollarının da engelleneceğine işaret eden Truss, "Bu tamamen oligarkın kirli parasını İngiltere'den atmakla ilgili. Rus ekonomisini ve özgür dünyanın Rus gazına bağımlılığını kesmek için G7 müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Putin'i ana gelir kaynağından mahrum edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RUS GEMİLERİ LİMANA ALINMAYACAK

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm İngiltere limanlarına Rus bayraklı, tescilli, sahip olunan, kontrol edilen, kiralanan veya işletilen herhangi bir gemiye erişim sağlamamalarını rica ettim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki eylemini göz önünde bulundurarak, bu gemilerin uyması gereken bu yasalarla, burada hoş karşılanmadığını açıkça belirttim."





RUS MERKEZ BANKASI İLE MALİ İŞLEMLER YASAKLANDI

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede bireysel ve kurumsal olarak Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemlerde bulunulmasının yasaklandığı, Rusya'nın İngiliz finans piyasalarına erişiminin kısıtlanmasına ilişkin bir dizi karar alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın, döviz cinsinden rezervlerinin İngiltere'nin müttefikleri tarafından uygulanan finansal yaptırımların etkisini azaltacak şekilde kullanmasının engellenmesinin amaçlandığı ve İngiltere ile Rusya arasında üst düzey ve kritik önemdeki ekipmanların ticaretinin büyük oranda kısıtlanmasını içeren bir dizi yaptırım kararı alındığı da kaydedilmişti.