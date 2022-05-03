İngiltere'den Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni yardım paketi

İngiltere, Ukrayna'ya elektronik savaş ekipmanı ve füzesavar radar sistemi de dahil olmak üzere 300 milyon sterlin (375 milyon dolar) ek askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri ve ABD, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sürdürüyor.

İngiltere daha önce Ukrayna'ya 200 milyon sterlin (250 milyon dolar) yardım sağlamıştı.

İngiltere'den Ukrayna'ya bir yardım daha

Bugün Ukrayna Parlamentosuna hitap eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya yeni bir yardım paketini açıkladı.

Johnson, "Şimdi de tanklar ve zırhlı araçlar dahil binlerce çeşit silah gönderiyoruz. Önümüzdeki haftalarda size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz." bilgisini verdi.

375 milyon dolarlık destek paketi

Johnson, 300 milyon sterlinlik (375 milyon dolar) yeni bir destek paketi açıklayarak, bunlara radarlar, ağır yük İHA'ları ve binlerce gece görüş cihazının dahil olduğunu da bildirdi.

Başbakan Johnson, ayrıca Ukrayna'ya finansman ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

'Radyoaktif tsunamiyle boğarız' tehdidi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de "füzelerin, Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği" belirtilmişti.

Aynı televizyon kanalında İngiltere bir kez daha hedef alındı. Söz konusu ülke, "radyoaktif tsunami altında boğulmakla" tehdit edildi.