İngiltere’nin cinsel taciz raporu: Saldırganların yüzde 1,6'sı suçlandı

İçişleri Bakanlığı verileri ışığında yayınlanan haberde, cinsel taciz vakalarında suçlu bulunan ve yargılanan saldırganların oranının toplam vakalara oran ile yüzde 1,6 olduğu kaydedildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian, İçişleri Bakanlığı verileri ışığında ülkede yaşanan taciz vakalarına ilişkin bir haber yayınladı.

Haberde, geçen yıl İngiltere ve Galler’de polis tarafından kaydedilen cinsel taciz vakalarına ilişkin rakamsal veriler yer aldı.

52 BİN 210 CİNSEL TACİZ VAKASI KAYDEDİLDİ

Polis tarafından kaydedilen 52 bin 210 cinsel taciz vakasının olduğu kaydedildi.

Bu vakalardan sadece 843'ünün bir suçlama veya yargılama ile sonuçlandığı belirtildi.

Bu sayı ile vakalarda saldırgan tarafların yalnızca yüzde 1,6’sının suçlandığı veya yargılandığı ifade edildi.

“ZAMAN İÇİNDE SONRAKİ ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ”

Gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cinsel taciz mağdurları, davalarının ciddiye alınacağını ve suçluların adalete teslim edilmesi için her şeyin yapılacağını bilmeyi hak ediyor. Bu nedenle kurbanların kurduğu gruplara ve uzmanlara danışarak bu korkunç suça verilen cezayı gözden geçiriyoruz ve zaman içinde sonraki adımları belirleyeceğiz."

HÜKÜMET ÜSTÜNDEKİ BASKIYI ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yasal değişiklikler için beklenen İngiltere ve Galler’de cinsel taciz vakalarının nasıl soruşturulduğu ve yargıya taşındığına ilişkin rapor, henüz yayınlanmadı.

Öte yandan mevcut rakamların, ceza kanunlarında değişiklik yapması istenen hükümetin üzerindeki baskıyı daha artırması bekleniyor.