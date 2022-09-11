İngiltere'nin eski kolonilerinden Kraliçe Elizabeth için yas tepkisi

Kraliçe'nin ölümü sonrası tutulan yasa tepki gösterenler, "Dedelerimiz baskı gördü. 2'nci Elizabeth özür dilemeliydi" dedi. Bazı ülkelerden ise karmaşık mesajlar geldi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü üzerine ilan edilen 10 günlük ulusal yas devam ediyor.

Birçok İngiliz, Kraliçe'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulurken, durum bir dönem İngiltere kolonisi altında kalan ülkelerin bazılarında hiç de öyle değil.

Bir dönem İngiliz sömürgesi olan ülkelerin tavrı

Söz konusu ülkelerde, ölüm haberinin ardından öfke de dahil olmak üzere karmaşık duygular hakim.

On yıllar önce genç birisi olarak Elizabeth, babasının ölümünü ve kraliçe olarak yeni rolünü Kenya'da öğrendi.

"Dedelerimiz baskı gördü, ben yas tutamam"

Bu ülkede yaşayan avukat Alice Mugo, "Dedelerimizin çoğu baskı gördü." dedi. İngiltere'deki ve diğer bazı ülkelerdeki yasa işaret eden Mugo, "Ben yas tutamam." diye konuştu.

Bloomberg'ün aktardığına göre, 100 binden fazla Kenyalı ağır koşullar altında kamplarda toplanırken, Mugo'nun büyükannesi gibi diğerleri ise bir yerden bir yere gitmek için İngilizlerden izin istemek zorunda kaldı.

"O zenginlik İngiltere'ye ait"

Jamaika Ulusal Tazminat Konseyi üyesi Bert Samuels, "Bu milletler topluluğu, o zenginlik İngiltere'ye ait. Bu zenginlik asla paylaşılmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

Kamerun, Hindistan, Solomon Adaları, Nijerya, Hong Kong, Malta, Sri Lanka, Fiji, Jamaika gibi yerler, bir dönem İngiltere kolonisinde bulunuyordu.

"Bugünün dünyasında krallara ve kraliçelere yer yok"

Başbakan Narendra Modi yönetimindeki Hindistan, sömürge döneminden kalma isimleri ve sembolleri kaldırmak için çalışmalara devam ediyor.

Yeni Delhi'de 57 yaşındaki girişimci Dhiren Singh, "Bugünün dünyasında krallara ve kraliçelere yerimiz olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

"Tüm acılar için Kraliçe'yi suçlayamayız"

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan Max Kahindi ise tam tersini düşünüyor. Kahindi, "O dönemde yaşadığımız tüm acılar için Kraliçe'yi suçlayamayız." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Uganda'da siyasi analist Timothy Kalyegira, bazı Afrika ülkelerinde sömürge deneyiminden İngiliz Milletler Topluluğu'na kadar kalıcı bir “manevi bağ” olduğunu söylerken, "Bu bir acı ve nostalji anı." dedi.

Jamaika'dan karmaşık mesajlar

Karayipler'de de karışık görüşler ortaya çıktı. Jamaika'daki Batı Hint Adaları Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Maziki Thame, "Çelişkili bir bilince sahip oluyorsunuz." dedi.

Thame, Kraliyet Ailesi'nin genç üyelerinin sömürgeciliğin etkilerine karşı daha fazla duyarlılığa sahip olduğunu belirterek, ziyareti sırasında Prens William'ın kölelik için “derin üzüntüsünü” dile getirdiğini anlattı.

"Kölelik için özür dilemeliydi"

Aktivist Nadeen Spence, Kraliçe Elizabeth'in yaşlı Jamaikalılar arasında takdir edilmesinin şaşırtıcı olmadığını, çünkü söz konusu ismin "kendilerine her zaman göz kulak olan hayırsever Kraliçe" olarak takdim edildiğini söyledi.

Spence, "Kraliçe'nin ölümüyle ilgili not ettiğim tek şey, kölelik için asla özür dilemediğiydi. Özür dilemeliydi." diye ekledi.