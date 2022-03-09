İngiltere'nin kabul ettiği Ukraynalı mülteci sayısı

Ukraynalı siviller, ülkelerindeki bombardımanlar nedeniyle batıya doğru gitmek zorunda kalıyor. Londra yönetiminin, şimdiye kadar az sayıda Ukraynalıyı kabul ettiği ortaya çıktı.

Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen sivillerin sayısındaki artış devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

300 UKRAYNALI MÜLTECİYE VİZE VERDİLER

Savaştan kaçan siviller güvenli noktalara sığınmaya çalışırken, İngiltere'de ise mülteci alım süreci yavaş ve seçici bir şekilde ilerliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yeni program çerçevesinde şimdiye kadar 300 Ukraynalı mülteciye vize verildiğini duyurdu. Açıklamada, İngiltere'deki Ukraynalılar ile savaştan kaçan akrabalarının bir araya getirilmesi için 17 bin 700 başvurunun incelemeye alındığı kaydedildi.

YÜZLERCE MÜLTECİ GERİ ÇEVRİLDİ

Bununla birlikte yaklaşık 600 mültecinin Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Calais'te mahsur kaldığı belirtiliyor. Birçoğunun evrak eksikliği nedeniyle geri çevrildiğine dikkat çekildi.

Fransız yetkililer, BBC'ye verdiği demeçte, yaklaşık 300 kişinin İngiltere'ye geçmeye çalışırken engellendiğini söyledi.

BAŞBAKAN JOHNSON: KONTROLSÜZ GİREMEZLER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Ukraynalılar için elinden geleceğini yapacağına ilişkin açıklamada bulunmuş, ancak söz konusu insanların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini dile getirmişti.

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

4 MİLYON MÜLTECİ UYARISI

Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceğine dikkat çekiliyor.

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde "önümüzdeki günlerde" yeni bir vize işlem merkezi kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Başbakanlık'tan bir sözcü, vize merkezinin Ukraynalı mültecilerin mahsur kaldığı Calais'te neden kurulmadığı yönündeki bir soruya, "hükümetin mültecilerin ihtiyaç duyduğu 'uygun düzeyde desteği' verebilmesini sağlamak istediğini" söyledi.

GÜNLER SÜREN BEKLEYİŞ

Şimdiye kadar Calais'teki Ukraynalılara vize başvurusunda bulunmak için Fransa'nın başkenti Paris'e gitmeleri söylenirken, bazı Ukraynalılar BBC'ye Paris'te randevu için bir haftadan fazla süren beklemeyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"VİZE İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRMALIYIZ"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler için vize işlemlerini hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Wallace, hükümetin mültecileri desteklemek için daha fazlasını yapabileceğini ve bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı'nın sistemi hızlandırmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.