İngiltere'nin normalleşme yol haritasında değişiklik sinyali

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda temkinli olunmasının altını çizen Johnson, 21 Haziran'da kısıtlamaların tamamen sona ermesine yönelik planların değişebileceğinin sinyalini verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarına yönelik açıklamalar yaptı.

Alınan önlemlerin kaldırmasına yönelik izlenen yol haritasındaki 4’üncü ve son aşamasında ‘temkinli’ olunması gerektiğinin altını çizdi.

"Yapmak istediğimiz, yol haritasının geri döndürülemez olduğundan emin olmak." ifadelerini kullanan Johnson, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan mutasyona bağlı vakaların ve hastanelerdeki insan sayısının arttığını söyledi.

DAHA AZ İYİMSER

Johnson bu durumdan ‘ciddi bir endişe duyduğunu’ dile getirerek, mayıs ayından bu yana 3’üncü aşaması uygulanan normalleşme süreci hakkında daha az iyimser olduğunu dile getirdi.

Başbakan Johnson bu nedenle ‘geri döndürülemez’ olarak nitelendirdiği yol haritasının 4’üncü aşamasının ertelenebilme ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Johnson daha önce de hükümetin 21 Haziran'da ‘normalleşmeye geçiş’ hedefiyle ilgili açıklamasında, İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyeceğini söylemişti.

“AMACIMIZ AŞI PROGRMANA HIZ VERMEK”

4’üncü aşamaya beklendiği tarihte geçilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Hindistan mutasyonunun etkisi ile başa çıkmak için daha önceki aşamalarda uygulanan koronavirüs kısıtlamalarını yeniden uygulamaya gerek olmayacağının sinyalini veren Johnson, "Kesinlikle, vakalarda ve hastaneye yatışlarda bir artış görüyoruz. Ancak aşılanmış insan sayısının artması nedeniyle durum değişti. Şimdiki amacımız virüsün yayılmasını yenmek için aşı programına gereken hızı vermek ve yapabileceğimizden hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.