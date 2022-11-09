İngiltere'nin Norveç ile yaptığı gaz anlaşması çöktü

İngiltere'nin Norveç ile yaptığı gaz anlaşması çöktü

İngiliz basını, İskandinav ülkesinden satın alınması planlanan doğalgaz ile ilgili mutabakatın hayata geçirilemediğini duyurdu.

Norveçli enerji şirketi Equinor, geçtiğimiz aylarda, kış mevsiminde İngiltere'ye 1 milyar metreküp ilave doğalgaz göndereceğini açıkladı.

İngiliz basını, İngiltere'de yaşanabilecek gaz kesintilerini önlemek üzere yapılan anlaşmanın çöktüğünü duyurdu.

Fiyat, İngiltere'ye yüksek geldi

Sun gazetesi, enerjide aksaklığın önüne geçmek üzere yürütülen ve aylarca süren görüşmelerden sonra istenen fiyatın, Hazine için yüksek olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

"Görüşmeler, istenen fiyat yüzünden suya düştü"

Haberde, "Equinor ile 20 anlaşma, Britanya'nın enerji ihtiyaçlarını kıtlık riskine karşı güvence altına alabilirdi. Ancak görüşmeler, istenen fiyat yüzünden suya düştü." denildi.

ABD ile müzakereler devam ediyor

Gelişmenin, İngiltere'nin ABD'den binlerce ton gaz almaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Başbakan Rishi Sunak'ın, birkaç gün içinde dönemin İngiltere Başbakanı Liz Truss ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından müzakere edilen uzun vadeli gaz anlaşmasını imzalaması bekleniyor.