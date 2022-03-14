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    İngiltere'nin Ukrayna kararı: Evini mültecilere açana 350 sterlin

    İngiltere'nin Ukrayna kararı: Evini mültecilere açana 350 sterlin

    Başka ülkelere göç eden Ukraynalılar için İngiltere kampanya başlattı. Buna göre, Ukraynalı mültecilere evini açanlara ayda 350 sterlin ödenecek.
    • AA
    • 14.03.2022 - 09:05
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    Rusya-Ukrayna savaşı, 19’uncu gününde…

    24 Şubat'ta saldırı ile başlayan savaş sonrası 3 milyona yakın Ukraynalı, başta sınır ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya göç etti.

    En çok göçü Polonya aldı.

    EN FAZLA POLONYA’YA GİTTİLER

    Polonya, bugüne kadar 1,5 milyondan fazla Ukraynalıya kapılarını açtı.

    Yine Macaristan, Slovakya, Moldova, Rusya, Romanya ve Belarus ile birlikte Avrupa ülkelerine son olarak 2 milyon 698 bin 280 mültecinin geçtiği öğrenildi.

    İngiltere nin Ukrayna kararı: Evini mültecilere açana 350 sterlin #1

    İNGİLİZ KAMPANYASI

    Ukraynalı mülteciler için İngiltere'de başlatılan bir kampanya ise gündem oldu.

    Savaşın başladığı ilk günden bu yana sadece 400 mülteciyi kabul eden İngiltere’nin Ukrayna'daki savaştan kaçanları evlerine almak isteyenlere yardım yapacağı açıklandı.

    Detayları ortaya çıkan kampanyaya göre evlerindeki bir odayı Ukraynalı mültecilere açanlara ayda 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 700 TL) destek sağlanacağı belirtildi.

    İngiltere nin Ukrayna kararı: Evini mültecilere açana 350 sterlin #2

    6 AY KALABİLECEKLER

    Öte yandan Ukraynalıların minimum 6 ay kalabileceği duyuruldu.

    Bütçenin sponsorlardan ve bağışçılardan geleceği açıklanırken, bu tür bir ödeme sisteminin dünya üzerinde bir ilk olduğu da kaydedildi.

    Mültecilerin ve ev sahiplerinin birbirlerini sosyal medya ya da tanıdıklar aracılığıyla bulması beklenirken, daha sonra yasal başvuru yapılacağı da belirtildi.

    İngiltere nin Ukrayna kararı: Evini mültecilere açana 350 sterlin #3


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