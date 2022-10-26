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    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Zelensky ile yaptığı görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin, başbakanlığı döneminde "her zamankinden daha güçlü olacağını" belirtti.
    • 26.10.2022 - 00:04
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    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı

    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de düzenlenen liderlik yarışını Rishi Sunak kazandı.

    Sunak, Liz Truss'ın yerini aldı ve ülkenin yeni başbakanı oldu.

    Yeni Başbakan Rishi Sunak, dünya liderleriyle ilk telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile gerçekleştirdi.

    Sunak, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin, başbakanlığı döneminde "her zamankinden daha güçlü olacağını" belirtti.

    Ukrayna'ya desteğin her zamankinden daha güçlü olacağını söyledi

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, "Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin başbakanlığı döneminde her zamankinden daha güçlü olacağını ve Zelensky'nin, (Sunak) hükümetinin dayanışmayı sürdüreceğine güvenebileceğini söyledi." ifadesi kullanıldı.

    Başbakan Sunak'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'da nükleer güvenliği ve herhangi bir dezenformasyon konusunda şeffaflık sağlamak için yaptığı çalışmaların önemine de dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Her iki lider de devam eden ekonomik yaptırımlar yoluyla Putin'in barbar rejimine baskı yapmaya devam etme gereği konusunda anlaştı. Zelenskiy, Sunak'ı görevinden dolayı tebrik etti ve Diwali Işık Bayramı'nı kutladı. Başbakan Sunak da Zelensky'e teşekkür etti ve yakın zamanda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi."

    Liz Truss da ilk Zelensky ile yapmıştı

    Sunak'ın selefi Liz Truss da Başbakan olduğunda ilk görüşmesini, 6 Eylül'de Zelensky ile yapmıştı.

    "İngiliz halkının desteği için her zaman minnettarım"

    Zelensky de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sunak ile harika görüşme yaptığına değindi ve Ukrayna-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem yazmaya karar verdikleri belirtti.

    Sunak, daha önce olduğu gibi "Rus saldırganlığı" karşısında Ukrayna'ya tam destek verileceğini bildirdi.

    Başbakan Sunak'ın, ilk telefon görüşmesini kendisiyle yapmasını taktir ettiğini dile getiren Zelensky, "İngiliz halkının desteği için her zaman minnettarım." ifadesini kullandı.

    İngiltere nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı #1


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