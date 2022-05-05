İngiltere'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler yakalandı

Botlarla Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalanarak Dover Limanı'na getirildi.

Haber ajansı PA Media'ya göre, 2022'nin başından bu yana Manş Denizi üzerinden botlar ve teknelerle İngiliz sahillerine ulaşan göçmenlerin sayısı 7 bin 240'a ulaştı.

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin Ruanda'ya yerleştirileceğini açıklamıştı.

25 sığınmacı daha yakalandı

AA'nın haberine göre; bu açıklamaların ardından Fransa'dan iki botla yola çıkıp Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan 25 düzensiz göçmen daha, İngiliz Sınır Güvenliğine bağlı Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekiplerince yakalanarak Dover Limanı'na getirildi.